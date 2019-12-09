Пять человек пострадали в ДТП в Петербурге

Пять пассажиров автобуса пострадали в результате аварии с автомобилем «Газель» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на региональной управление ГИБДД.

По последней информации, водитель «Газели» совершил наезд на остановившийся на светофоре автобус, после чего скрылся с места происшествия.

Отмечается, что в аварии пострадали пять пассажиров автобуса, они получили легкие травмы.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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