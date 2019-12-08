Эксперты консалтинговой компании JATO Dynamics подсчитали средневзвешенную стоимость покупаемых автомобилей в различных странах мира в 2019 году. Согласно результатам исследования, Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми автомобилями. Об этом сообщает «Российская газета».

По подсчетам экспертов, самые дорогие машины в 2019 году покупаются в Северной Америке, на втором месте — Европа, и третью позицию делят между собой Австралия и Новая Зеландия.

Самые дешевые автомобили приобретаются в Индии. Второе место досталось таким странам, как Мексика, Аргентина и Бразилия. Россия замыкает тройку лидеров с самыми дешевыми машинами.

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