Въехавший в станцию МЦК водитель арестован

Водитель, въехавший на автомобиле в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца, в результате чего погибли три человека, арестован Головинским судом столицы на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Отмечается, что в отношении находившегося за рулем транспортного средства Сергея Медведева было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшем за собой смерть двух и более лиц.

Суд избрал для Медведева меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2020 года.

Ранее стало известно, что легковой автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК на севере Москвы. По последним данным, в результате произошедшего погибли три человека, еще двое пострадали.

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