При ДТП в Нижнем Новгороде умерла учительница, которая вела детей в театр

В результате крупного ДТП в Нижнем Новгороде скончалась учительница, которая вела группу детей в театр, сообщает РИА «Новости».

Вторая учительница после аварии была госпитализирована.

Прибывший на место инцидента глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что случившееся - большая трагедия, которая произошла по вине водителя, поскольку дети шли по тротуару.

В Нижнем Новгороде на регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, после чего одна из машин врезалась в пешеходов, находившихся на тротуаре.

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