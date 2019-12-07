При ДТП в Нижнем Новгороде умерла учительница, которая вела детей в театр
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В результате крупного ДТП в Нижнем Новгороде скончалась учительница, которая вела группу детей в театр, сообщает РИА «Новости».
Вторая учительница после аварии была госпитализирована.
Прибывший на место инцидента глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что случившееся - большая трагедия, которая произошла по вине водителя, поскольку дети шли по тротуару.
В Нижнем Новгороде на регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, после чего одна из машин врезалась в пешеходов, находившихся на тротуаре.
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