В Госдуме оценили идею нового документа на автомобиль

Председатель комитета Государственной думы России по экологии о охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал идею об изменении состава сопроводительной документации на автомобиль, сообщает RT.

По словам депутата, проводить учёт выбросов углекислого газа автомобиля достаточно сложно.

«Если эта мера будет действенной с точки зрения учёта, то почему бы и нет», — отметил Бурматов.

Он также подчеркнул, что введение документа не должно стать дополнительной финансовой нагрузкой для обычных граждан.

Ранее стало известно, что в связи с изменением ГОСТа в России появится новый сопроводительный документ на автомобили.

Он будет содержать информацию о количестве выделяемого транспортным средством углекислого газа, а также о количестве бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа, которое расходуется на 100 км движения.

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