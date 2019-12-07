Новый документ на автомобиль появится в России

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль, который будет информировать о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. Об этом сообщает RT.

Документ под названием этикетка энергоэффективности» был добавлен в связи с изменением ГОСТа. Он будет содержать информацию о количестве выделяемого транспортным средством углекислого газа, а также количеством бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км движения.

Кроме того, для владельцев электроавтомобилей документ будет содержать данные о количестве потребляемой электроэнергии, а также какой у него запас хода.

Согласно ГОСТу, эта документация должна входить в общий пакет сопроводительных документов,, предъявляемый при продаже и покупке машины.

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