Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения

В Чите Ингодинский районный суд изберет меру пресечения для предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил перевозок на маршруте автобуса, упавшего с моста на лед 1 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что слушание назначено на субботу, 7 декабря.

Уточняется, что Стрельникову увеличили время задержания на 72 часа, для сбора доказательств вины предпринимателя следователями.

1 декабря на маршруте Сретенск-Чита автобус упал с моста на лед реки Куэнга. Причиной ДТП было названо лопнувшее колесо. В результате аварии погибли 19 человек, еще 21 пассажир пострадал.

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