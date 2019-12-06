Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Серпухове
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В подмосковном городе Серпухов в результате ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.
Как отмечается, инцидент произошел на 92 км трассы М-2 «Крым». Автомобиль совершил съезд в кювет.
Ранения получили шесть человек.
В настоящие время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и ГИБДД.
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