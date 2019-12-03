Медведев призвал не спешить с решением по изменению порога превышения скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках приема граждан в московском офисе партии «Единая Россия» рассказал об отсутствии конкретного решения по изменению порога превышения скорости на дорогах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ранее было предложено изменить порог превышения скорости с 20 км/ч на 10 км/ч.

Российский премьер отметил, что, по его ощущениям, изменение скорости на 10 км/ч «очень часто на машине не «ловятся» даже самим водителем». Кроме того, глава правительства добавил, что на «не очень новых машинах» превышение на 10 км/ч на спидометре не видно.

«Я на самом деле считаю, что вот эти 10 км/ч - непонятно, чуть-чуть нажал, и все», — подчеркнул Медведев.

По его мнению, снижение ненаказуемого порога скорости до 10 км/ч приведет к увеличению штрафов, причем у тех людей, которые не имели намерения нарушать.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МВД одобрило идею о снижении порога превышения скорости до 10 км/ч

— ГОСТы устарели: как в России изменят скоростной режим

— Медведев поручил обосновать штрафы за превышение скорости на 10-20 км/ч