Стало известно гражданство погибших при опрокидывании автобуса в Казахстане
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Число жертв аварии с автобусом на трассе в Казахстане возросло до восьми человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.
Как сообщили в ведомстве, все погибшие оказались гражданами страны.
В МВД добавили, что автобус принадлежит местной нефтяной компании. Он перевозил сотрудников предприятия на работу.
Ранее стало известно, что авария произошла из-за гололеда. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.
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