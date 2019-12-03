Стало известно гражданство погибших при опрокидывании автобуса в Казахстане

Число жертв аварии с автобусом на трассе в Казахстане возросло до восьми человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Как сообщили в ведомстве, все погибшие оказались гражданами страны.

В МВД добавили, что автобус принадлежит местной нефтяной компании. Он перевозил сотрудников предприятия на работу.

Ранее стало известно, что авария произошла из-за гололеда. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.

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