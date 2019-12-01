Очевидец рассказал о спасении пассажиров автобуса в Забайкалье

Житель Забайкальского края Петр Никифоров рассказал, как проходило спасение выживших после аварии пассажиров туристического автобуса, сообщает RT.

По его словам, автобус лежал на крыше на льду, из него раздавались крики пострадавших. К месту трагедии продолжали прибывать люди, чтобы оказать помощь пассажирам автобуса, в том числе приехали местные железнодорожники и привезли инструменты.

«МЧС, пожарные, скорая уже были на месте. Ребенок там был, годик, и девочка лет пяти на вид. Мама осталась жива, дети погибли. Я помог, вот, одного мужчину погрузили, он был еще живой, дай бог, может, выживет. Женщину ещё вытащили, но она уже была мертва», — рассказал он.

После этого автобус подняли на колеса и спилили с него крышу.

Автобус с пассажирами сорвался с трассы в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Сообщается, что в результате ДТП погибли 19 человек.

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