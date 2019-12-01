Первые в мире камеры обнаружения телефонов у водителей выпустили в Австралии

В австралийском штате Новый Южный Уэльс 1 декабря выпустили камеры для обнаружения мобильных телефонов у водителей, чтобы сократить количество погибших на дорогах. Об этом сообщает Guardian.

Уточняется, что делать или принимать телефонные звонки во время вождения в штате Новый Южный Уэльс законно, но только при использовании устройства громкой связи. Все остальные функции запрещены.

Также отмечается, что в течение первых трех месяцев после срабатывания систем обнаружения водители-нарушители будут получать предупреждение. Спустя этот срок автомобилистам будет выписываться стандартный штраф в размере $344 или штраф в размере $457 в школьной зоне.

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