Видео с исчезнувшим под асфальтом автомобилем появилось в сети

В Бразилии движущийся на полной скорости легковой автомобиль провалился под землю. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как проезжает грузовой автомобиль, сразу после чего на дороге образуется яма. Ехавший на полной скорости следом за грузовиком легковой автомобиль проваливается в эту яму, машина полностью исчезает под землей.

Уточняется, что инцидент произошел в результате размытия грунта под асфальтом из-за прорыва канализации.

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