Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском
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Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей. Соответствующий ролик появился на сайте Управления МВД по региону.
На видеозаписи видно, что автомобиль получил серьезные повреждения, а передняя часть кузова почти полностью смята.
Как известно, ДТП случилось в Уярском районе, на участке трассы Р-255 «Сибирь».
По факту аварии уже возбуждено уголовное дело.
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