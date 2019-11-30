Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском

Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей. Соответствующий ролик появился на сайте Управления МВД по региону.

На видеозаписи видно, что автомобиль получил серьезные повреждения, а передняя часть кузова почти полностью смята.

Как известно, ДТП случилось в Уярском районе, на участке трассы Р-255 «Сибирь».

По факту аварии уже возбуждено уголовное дело.

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