Глава Минтранса рассказал о невообразимой поездке по М-11

Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о впечатлениях от поездки по новой трассе М-11. Об этом информирует РИА «Новости».

Он сказал, что за время дороги руководителям Росавтодора удалось пообщаться с уважаемыми губернаторами, обсудить важные вопросы.

«И встретиться и поговорить с каждым из коллег по поводу проектов, которые они делали, и насладиться вот этим действительно новым качеством — это что-то невообразимое», — произнес он.

Дитрих также добавил, что «дорога пролетела как один миг». Он отметил уменьшение времени в пути, а также подчеркнул, что М-11 позволит снизить аварийность, поскольку значительное количество автомобилей будет уведено с уже существующей бесплатной трассы Москва — Санкт-Петербург.

По его словам, сейчас разрешенной скоростью на новой трассе является 110 км/ч, летом планируется ее повышение до 130 км/ч.

Об этом министр транспорта заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по вопросу влияния автодороги М-11 на развитие субъектов России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стали известны тарифы на проезд по новой трассе М11

— Трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург будет называться «Нева»