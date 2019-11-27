Путин проехал по трассе «Москва — Санкт- Петербург» на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин открыл платную автодорогу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

Путин первым проехал по трассе на лимузине Aurus.

Протяженность автомагистрали составляет 669 км.

Средняя цена поездки будет варьироваться от полутора до двух тысяч рублей для машин 1-й категории.

Уточняется, что размер оплаты будет зависеть от дня недели, а также наличия транспондера — устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки. При его наличии проезд обойдется дешевле.