Путин проехал по трассе «Москва — Санкт- Петербург» на лимузине Aurus
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Президент России Владимир Путин открыл платную автодорогу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Путин первым проехал по трассе на лимузине Aurus.
Протяженность автомагистрали составляет 669 км.
Средняя цена поездки будет варьироваться от полутора до двух тысяч рублей для машин 1-й категории.
Уточняется, что размер оплаты будет зависеть от дня недели, а также наличия транспондера — устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки. При его наличии проезд обойдется дешевле.