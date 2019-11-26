Священник объяснил парковку на тротуаре проблемами с сердцем

В Рязани настоятель местного храма отец Сергей объяснил свою парковку на тротуаре проблемами с сердцем. Об этом сообщает издание «Подъем».

По его словам, у него поднялось давление и закружилась голова, а мест для парковки не было. Священник добавил, что он гипертоник и у него случился сердечный приступ.

«Сейчас чувствую себя еще хуже, потому что такая травля пошла. Я не нуждаюсь ни в какой помощи, я хочу, чтоб меня оставили в покое. Меня ждет наказание от владыки и все. Завтра с ним встречаемся», — сказал он.

Кроме того, отец Сергей отметил, что у него 20-летний стаж водителя, открыты все категории и за все время за рулем не было ни одной аварии.

В Рязанской епархии уже отреагировали на неправильную парковку священника. Там сказали, что примут в отношении него «строгие меры».