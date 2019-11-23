Стало известно о состоянии попавшего в ДТП мэра Тулуна

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Глава города Черемхово Вадим Семенов рассказал о состоянии попавшего в ДТП мэра иркутского Тулуна Юрия Кариха, передает ТАСС.

Уточняется, что подозрение на инфаркт не подтвердилось.

«Состояние нормальное, он находится в больнице, проведено полное обследование», — сообщил Семенов.

По предварительным данным, Карих не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В аварии погибла его жена.

Карих является мэром города Тулун с 2010 года. Летом 2019 года Тулун, в числе других населенных пунктов Приангарья Иркутской области, пережил две волны наводнения, в результате которых пострадали более 45 тыс. человек.

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