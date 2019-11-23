Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» сделали авиационным

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова окончил работы по превращению автомобильного двигателя проекта «Кортежа» в авиационный. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в ходе проведенных научно-исследовательских работ был испытан двигатель, в состав которого входит силовая установка с воздушным винтом.

Уточняется, что испытания созданного на базе двигателя проекта «Кортеж» демонстратора АПД-500 планируется продолжить в термобарокамере, а также на экспериментальном летательном аппарате.

Руководитель испытаний добавил, что в ходе проведенной исследовательской работы ученые оценили возможность использования двигателя на двухдвигательном девятиместном и однодвигательном шестиместном самолетах.

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