В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА «Новости».

Он также уточнил, что ситуацию проработают.

«Видимо, Минздрав нашел такой способ решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена», — сказал Буксман.

Он также сакцентировал внимание на существующей проблеме, которая состоит в том, что органы ГИБДД не имеют полной информации о состоящих на учете лицах. Замгенпрокурора подчеркнул, что зачастую данные об алкоголиках и наркоманах не доходят до МВД, в связи с чем водительские удостоверения зачастую выдаются людям, которые находятся на учете.