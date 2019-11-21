Стали известны сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Минздрав России назвал сроки введения нового порядка медосмотра для получения водительских прав. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем начнут проводить с июля 2020 года.

«Подпункты 8 и 9 пункта 6 порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденного настоящим приказом, в редакции приказа Министерства здравоохранения РФ от 10 сентября 2019 г. №731н, вступают в силу с 1 июля 2020 г.», — сказано в приказе.

Ранее Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Причиной переноса даты могли стать огромные очереди: тысячи россиян оккупировали наркодиспансеры, надеясь получить справки по старым ценам.

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