Введение нового порядка медосмотра для водителей отложили
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Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, передает ТАСС.
Замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что такое решение было принято главой Минздрава Вероникой Скворцовой из-за обеспокоенности граждан.
«Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», — сообщил Салагай.
Новость дополняется.
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