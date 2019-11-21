Введение нового порядка медосмотра для водителей отложили

Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, передает ТАСС.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что такое решение было принято главой Минздрава Вероникой Скворцовой из-за обеспокоенности граждан.

«Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», — сообщил Салагай.

Новость дополняется.

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