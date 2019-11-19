МВД хочет перевести медсправки для водительских прав в электронный вид

Министерство внутренних дел страны создало проект закона, который позволит перевести медицинские справки для получения или замены водительского удостоверения в электронный вид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект.

Документ предполагает не только перенос медсправок в электронный вид, но и аннулирование медицинских заключений, если у автолюбителя выявлены заболевания, которые запрещают ему управлять автотранспортом.

В ГИБДД пояснили, что при получении или замене прав россиянину, в случае одобрения проекта, больше не нужно будет показывать медицинские справки, так как все данные будут в системе межведомственного электронного взаимодействия.

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