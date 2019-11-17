В ГИБДД испытают оборудование для выявления наркотиков по слюне

На вооружении Госавтоинспекции может появиться оборудование, выявляющее наркотические и психотропные вещества по слюне человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Новый автоматический переносной прибор предназначен для фиксации, интерпретации и документирования результатов обнаружения наркотических и психотропных веществ в слюне.

Анализатор оснащен встроенным принтером для распечатки протоколов измерений. Также оборудование может передавать результаты на компьютер.

По заявлению пресс-службы, внедрение прибора в практическую деятельность Госавтоинспекции планируется после прохождения прибором необходимых испытаний.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сотрудники ГИБДД получили приборы для измерения ровности дорожного покрытия

— Росавтодор, Минтранс и ГИБДД скорректируют применение дорожных знаков

— Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров