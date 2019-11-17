В ООН раскрыли главные причины смертности на дорогах в России

Президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал, почему в России высокая смертность на дорогах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, одной из главных причин высокой смертности на российских дорогах является недостаточное образование. Также он добавил, что необходимо тщательнее обеспечивать правопорядок, не водить в состоянии алкогольного опьянения и не смотреть в смартфон за рулем.

«Я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему», — заявил Тодт.

Также представитель ООН призвал законодательство в сфере дорожного движения.

Толд считает, что необходимо проработать вопрос обеспечения безопасности пешеходов, велосипедистов и владельцев самокатов.

Кроме того, он сказал, что если сравнивать положение дел на дорогах в России с ситуацией в Африке, то у нее хорошие позиции, а если ориентироваться на Швецию — то не очень.