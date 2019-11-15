В Госдуме предлагают повысить стоимость шипованной резины

Член комитета Государственной думы по транспорту Александр Васильев предлагает повысить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости движения автомобилей в зимний период, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам Васильева, выдвинутое ранее компанией «Автодор» предложение об ограничении скорости на дорогах общего пользования до 80 км/ч не является решением проблемы и не будет поддержано жителями страны. Вместо этого он посоветовал ввести компенсацию за вред, причиняемый дорогам шипованными колесам, то есть установить акциз при продаже таких шин, что поднимет их стоимость.

Он подчеркнул, что система, рекомендованная «Автодором», работает на территории Финляндии, однако экстраполировать опыт северной страны на всю территорию России сложно из-за разницы в климатических условиях и состоянии дорог.

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