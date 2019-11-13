Кадыров заявил о необходимости дороги между Чечней и Грузией

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о значимости строительства дороги, соединяющей Чечню и Грузию, сообщает РИА Новости.

По словам Кадырова, эта дорога имеет большое значение для Кавказа и ее строительство необходимо. Он отметил, что путь от чеченского села Итум-Кали до Грузии займет 40-50 минут, а дальше можно будет отправиться через Турцию до Европы. Такое транспортное сообщение глава Чечни считает значимым, и это повод в ближайшем будущем открыть дорогу и начать налаживать отношения с соседями.

Он подчеркнул, что поднимает данный вопрос, чтобы привлечь внимание власти и подтолкнуть ведомства к проработке инициатив.

Тему строительства дороги Кадыров затрагивал и в прошлом году, однако тогда он отмечал, что реализация проекта невозможна в сложившейся политической ситуации.

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