Иностранец получил более 400 штрафов за нарушения ПДД в России
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Иностранец получил больше 400 административных штрафов за нарушения правил дорожного движения в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД России.
В инспекции рассказали, что иностранный гражданин, который владеет грузовиком, получил более 400 постановлений по делам об административных правонарушениях.
Кроме того, в Москве в октябре 2019 года было вынесено более 13 тыс. постановлений, при этом для некоторых граждан единовременно выносилось более 350 постановлений.
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