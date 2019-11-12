Иностранец получил более 400 штрафов за нарушения ПДД в России

Иностранец получил больше 400 административных штрафов за нарушения правил дорожного движения в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД России.

В инспекции рассказали, что иностранный гражданин, который владеет грузовиком, получил более 400 постановлений по делам об административных правонарушениях.

Кроме того, в Москве в октябре 2019 года было вынесено более 13 тыс. постановлений, при этом для некоторых граждан единовременно выносилось более 350 постановлений.

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