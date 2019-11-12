В Госдуме оценили предложение ввести штраф за использование шипованной резины

В КоАП следует ввести новую норму, которая бы вводила наказание за использование шипованной резины, заявил «Газете.Ru» депутат Государственной думы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен.

«У нас в КоАПе нет отдельной статьи, которая бы регламентировала правонарушения за использование внесезонной резины. Такой нормы нет. Но в нарушении правил эксплуатации автомобилей такая норма есть — штраф в размере 500 руб. Но мы считаем, что нужно, чтобы была отдельная норма в КоАПе, именно за использование шипованной резины», — сказал Тен.

При этом депутат отметил, что в комитете понимают, что введение подобных штрафов — «непопулярная норма». Однако ущерб от использования шипованной резины, по его словам, колоссальный.

«Представляете, если в потоке машин из тысячи автомобилей, из десяти тысяч, одна проедет с четырьмя шипованными колесами, то понятно, что пострадают в результате этого все другие участники дорожного движения. Потому что ущерб колоссальный. Плюс государство должно дополнительные затраты нести, если такой разгильдяй проедет. И дополнительные затраты нести на устранение всех этих последствий — содержание дороги, на поддержание ее в соответствующем нормативном состоянии. Дополнительные затраты на проливку битумной мастикой этих сколов и трещин, на заливку, ремонт и так далее. То есть это колоссальных денег все стоит», — пояснил Тен.

Ранее стало известно, что «Автодор» предложил сократить срок эксплуатации шипованных шин с 273 до 188 дней, а также штрафовать нарушителей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России предложили уменьшить срок эксплуатации шипованной резины