Разбилась в ДТП основательница Татарской лиги КВН

На трассе Казань – Набережные Челны погибла в результате аварии основательница лиги КВН Татарстана Фарида Таштабанова. Об этом говорится на сайте лиги клуба.

Отмечается, что в ДТП также пострадали четыре человека. В настоящее время двое в реанимации, один из них пребывает в состоянии комы.

Члены клуба выразили свои соболезнования и попросили поддержать близких.

«Это большая трагедия для клуба, это невосполнимая потеря для лиги КВН», — подчеркивает лига.

Также клуб пообещал покрыть все расходы, связанные с инцидентом.

«Светлая память Фариде Якубовне. Сил и здоровья всем пострадавшим», — говорится на сайте.