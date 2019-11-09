Разбилась в ДТП основательница Татарской лиги КВН
На трассе Казань – Набережные Челны погибла в результате аварии основательница лиги КВН Татарстана Фарида Таштабанова. Об этом говорится на сайте лиги клуба.
Отмечается, что в ДТП также пострадали четыре человека. В настоящее время двое в реанимации, один из них пребывает в состоянии комы.
Члены клуба выразили свои соболезнования и попросили поддержать близких.
«Это большая трагедия для клуба, это невосполнимая потеря для лиги КВН», — подчеркивает лига.
Также клуб пообещал покрыть все расходы, связанные с инцидентом.
«Светлая память Фариде Якубовне. Сил и здоровья всем пострадавшим», — говорится на сайте.