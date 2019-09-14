Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось

Число погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона, передает ТАСС.

До этого стало известно о семи жертвах аварии.

Отмечается, что по последним данным в ДТП пострадал 21 человек.

Уточняется, что авария произошла в результате лобового столкновения автобуса ПАЗ с фурой в Ярославской области.

Ранее сообщалось, что названа причина смертельного столкновения автобуса с грузовиком под Ярославлем.