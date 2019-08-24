Пять человек погибли в результате «пьяного» ДТП под Хабаровском

В Хабаровском крае вследствие ДТП погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД.

Как отмечается, авария произошла на трассе Благодатное – Князе-Волконское. За рулем авто находился пьяный мужчина.

Сообщается, что в результате невнимательного вождения автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В ДТП погибли водитель 1993 года рождения и четыре пассажира, в том числе двое подростков 16 и 17 лет.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе 12-летняя девочка, погибли при столкновении рейсового пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Волгоградской области.