Пять человек погибли в ДТП под Волгоградом

Пять человек погибли при столкновении рейсового пассажирского автобуса с легковым автомобилем под Волгоградом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в комитете здравоохранения Волгоградской области.

По некоторым данным, авария произошла из-за того, что легковое авто выехало на встречную полосу движения и лбом столкнулось с автобусом «Жирновск – Москва». Инцидент произошел на трассе в Новоаннинском районе.

Как отмечается, в результате ДТП скончались водитель легковой машины и двое его пассажиров, а также женщина и 12-летняя девочка.

В настоящее время выясняются все детали аварии.