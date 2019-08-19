Экс-премьер Польши попала в ДТП

Бывшая премьер-министр Польши Беата Шидло попала в ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя полиции Малопольского воеводства.

Как отмечается, экс-премьер попала в аварию, будучи за рулем личного, а не служебного автомобиля.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

По словам второго участника ДТП, Шидло повернула со второстепенной дороги налево, после чего оказалась на полосе встречного движения и столкнулась с машиной.

Согласно данным полиции, ее признали виновной и оштрафовали на $115.

Ранее сообщалось о другом ДТП, в которое попала Шидло.