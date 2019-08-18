В Москве автобус с туристами врезался в столб, 14 человек пострадали

Источник в столичных экстренных службах проинформировал о ДТП с туристическим автобусом в Москве, при котором пострадали 14 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, инцидент произошел около дома номер 60, корпус 1 на Шоссе Энтузиастов.

«По предварительным данным, после столкновения с мачтой городского освещения пострадали 14 человек», — заявил источник.

Он добавил, что в салоне автобуса находились россияне.

По данным РЕН ТВ, в автобусе находились китайские туристы. Из 32 находящихся в салоне пострадали 20 человек.

Ранее полицейские протестировали водителя автобуса на состояние опьянения, который попал в крупное ДТП в Перми, с помощью алкотестера.