У попавшего в ДТП в Перми автобуса были проблемы с рулевой тягой, сообщил источник
ДТП с автобусом в Перми могло произойти в том числе из-за проблемы с рулевой тягой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, у транспортного средства были проблемы с рулевой тягой, что могло привести к происшествию.
«Автобусы (в автопарке перевозчика. — «Газета.Ru») не новые», — отметил источник.
Однако пока официального подтверждения этой информации нет.
В Перми автобус попал в ДТП, столкнувшись с препятствием. В транспорте находились 59 человек. 32 человека пострадали, среди них 10 детей, одна женщина скончалась.
Ранее была названа возможная причина ДТП с автобусом в Перми.