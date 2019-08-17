У попавшего в ДТП в Перми автобуса были проблемы с рулевой тягой, сообщил источник

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ДТП с автобусом в Перми могло произойти в том числе из-за проблемы с рулевой тягой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, у транспортного средства были проблемы с рулевой тягой, что могло привести к происшествию.

«Автобусы (в автопарке перевозчика. — «Газета.Ru») не новые», — отметил источник.

Однако пока официального подтверждения этой информации нет.

В Перми автобус попал в ДТП, столкнувшись с препятствием. В транспорте находились 59 человек. 32 человека пострадали, среди них 10 детей, одна женщина скончалась.

Ранее была названа возможная причина ДТП с автобусом в Перми.