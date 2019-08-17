Бетономешалка столкнулась с шестью автомобилями во Владивостоке

Во Владивостоке бетономешалка столкнулась с шестью автомобилями. Об этом сообщает региональное УМВД РФ, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, в ДТП пострадали три человека.

Отмечается, что авария произошла из-за неисправности автобетоносместиля.

Уточняется, что из-за поломки грузовой автомобиль совершил столкновение с несколькими машинами, после чего выехал на тротуар и наехал на мужчину.

Поясняется, что в результате ДТП пешеход получил перелом костей таза и был госпитализирован. Также пострадали водитель автомобиля спецтехники и женщина, которая находилась за рулем иномарки и двигалась в попутном с автобетоносмесителем направлении.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми.