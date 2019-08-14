Пассажирский автобус полностью сгорел в Краснодарском крае

На Кубани полностью сгорел пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщается, информация о пожаре поступила диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона Геленджика в 20.44 по местному времени. ЧП произошло в районе села Михайловский перевал.

Уточняется, что в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя, пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать в 21.12.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами горит в Харькове.