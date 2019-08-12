Три человека погибли в результате ДТП в Башкирии

На 18-м километре автодороги Бекетово-Знаменка-Исламбахты в Башкирии произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу в МВД.

Согласно имеющейся информации, в ходе аварии столкнулись две легковушки. ДТП случилось на встречной полосе дороги.

Как стало известно, среди погибших есть двое мужчин и 14-летняя девочка.

Также отмечается, что в результате аварии пострадали женщина и 16-летний подросток.

Сообщается, что их уже госпитализировали.

Ранее сообщалось о гибели трех человек в ДТП с грузовиком в Кемеровской области.