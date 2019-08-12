Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Кемеровской области

Три человека погибли при столкновении автомобиля с грузовиком на трассе в Мариинском районе в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как отмечается, авария произошла накануне, 11 августа, примерно в 22.00 на втором километре автодороги «Мариинск-Калининский». Легковой автомобиль Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Mitsubishi Canter.

В результате инцидента погибли трое пассажиров легковушки, в том числе водитель.

Кроме того, три пассажира грузовика, среди которых был четырехлетний ребенок, направлены в больницу с различными травмами.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в Воронежской области в ДТП.