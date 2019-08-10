Число погибших в ДТП под Астраханью увеличилось

Число погибших в результате ДТП под Астраханью увеличилось до пяти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Ранее сообщалось о четырех погибших, в том числе двух детей в возрасте одного года и трех лет.

Как отмечается, после аварии в больницу был доставлен мужчина 1990 года рождения, который позднее скончался.

ДТП произошло из-за столкновения двух легковых автомобилей. На настоящий момент сотрудники полиции устанавливают виновника аварии.

Ранее сообщалось, что девять человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы.