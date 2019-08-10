В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, что речь идет о составе с тепловозами и более чем 40 вагонами. Он выезжает с Крымского моста.

Ранее сообщалось, что строители Крымского моста 18 июля завершили укладку рельсов на его железнодорожной части. Над укладкой работали две бригады. Одна из них работала со стороны Керчи, а другая со стороны Тамани. на направлении встречного движения укладка рельсов завершилась в июне. Было уложено 5 тыс. т рельсов, что составляет свыше 76 тыс. шпал.