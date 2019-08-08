В Госдуме предложили запретить водить такси без гражданства РФ

Комитет Госдумы по транспорту и строительству разработал новый законопроект о регулировании деятельности такси. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В тексте документа говорится о том, что в такси запретят работать мигрантам без гражданства РФ и российских прав. Кроме того, водители будут проходить аттестацию на знание города перед приемом на работу.

Отмечается, что также будут скорректированы тарифы цен на поездки.

Уточняется. что это предварительная версия законопроекта, которая будет доработана Госдумой осенью.

Ранее сообщалось. что такси стало выгоднее личного авто.