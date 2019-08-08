Прокуратура проводит проверку после ДТП под Новороссийском

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку после падения в обрыв легкового автомобиля и автобуса, в результате которого три человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя региональной прокуратуры Антона Лопатина.

Он прокомментировал, что проверка организованна и уточнил, что подробности будет позже.

В результате крупного ДТП под Новороссийском 44 человека были госпитализированы в местные больницы, три человека погибли.

Ранее СК рассказал о состоянии водителей съехавших в обрыв автобуса и машины.