Пять человек пострадали в результате ДТП в Подмосковье

В Московской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУМВД.

Как отмечается, инцидент произошел на Старосимферопольском шоссе.

Уточняется, что среди пострадавших есть двое детей.

Согласно пресс-службе, на шоссе произошло попутное столкновение автомобилей Mitsubishi и Lada.

На настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что автобус въехал в остановку в Долгопрудном.