Пять человек пострадали в результате ДТП в Подмосковье
close
В Московской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУМВД.
Как отмечается, инцидент произошел на Старосимферопольском шоссе.
Уточняется, что среди пострадавших есть двое детей.
Согласно пресс-службе, на шоссе произошло попутное столкновение автомобилей Mitsubishi и Lada.
На настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что автобус въехал в остановку в Долгопрудном.