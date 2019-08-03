Более тысячи кур погибли в ДТП в Китае

В Китае в провинции Шаньси произошло ДТП, в результате которого погибли более тысячи кур. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Beijing Youth Daily.

Как отмечается, у грузовика, который перевозил три тысячи кур, отказали тормоза, и он перевернулся.

Уточняется, что многие куры погибли на месте, часть птиц получила травмы.

Сам водитель не пострадал, его машину отправили в автомастерскую.

Ранее сообщалось, что британец погиб при наезде грузовика, управляемого его собакой.