Более тысячи кур погибли в ДТП в Китае
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В Китае в провинции Шаньси произошло ДТП, в результате которого погибли более тысячи кур. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Beijing Youth Daily.
Как отмечается, у грузовика, который перевозил три тысячи кур, отказали тормоза, и он перевернулся.
Уточняется, что многие куры погибли на месте, часть птиц получила травмы.
Сам водитель не пострадал, его машину отправили в автомастерскую.
Ранее сообщалось, что британец погиб при наезде грузовика, управляемого его собакой.