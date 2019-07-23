В России хотят сузить парковочные места, сообщают СМИ

Размер парковочных мест для легковых автомобилей в российских городах хотят сократить. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По данным источника, размер парковок будет уменьшен на 0,3 м в длину и на 0,5 м в ширину. Такой шаг якобы поможет увеличить число платных парковочных мест в городах на 20%, а, следовательно, принести больше финансов в казну.

Как отмечается, изменять размер мест планируется при ширине проезда не менее 3 м и под углом 45 градусов.

Ранее сообщалось, что неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом.