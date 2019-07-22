Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

В Иркутской области в результате ДТП погибла беременная женщина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Уточняется, что 40-летнюю беременную женщину везли в родильный дом, но от полученных травм она скончалась.

Кроме того, была госпитализирована женщина-фельдшер и сам водитель.

Причем, как подчеркивается, водитель по результатам проверки находился в состоянии алкогольного опьянения. Он хотел скрыться с места происшествия, но был задержан.

Ранее сообщалось, что трехмесячный ребенок погиб после ДТП с бензовозом.