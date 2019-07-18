На Крымском мосту уложили последний рельс

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на его железнодорожной части. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Согласно имеющейся информации, над укладкой работали две бригады. Одна из них работала со стороны Керчи, а другая со стороны Тамани.

«Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на направлении встречного движения укладка рельсов завершилась в июне. Было уложено 5 тыс. т рельсов, что составляет свыше 76 тыс. шпал.

«Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой», заявил руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту был усилен контроль за правилами дорожного движения, в связи с ростом автомобилистов.