Возросло число жертв опрокидывания автобуса в Башкирии

Число погибших в результате опрокидывания автобуса с 39 пассажирами в салоне увеличилось до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД страны.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что уточнили данные о пострадавших и жертвах и узнали, что скончался еще один человек.

До этого было известно о пяти погибших и 10 пострадавших в результате случившегося.

Инцидент произошел на трассе Белорецк — Инзер в воскресенье, 14 июля.

В настоящее время на месте случившегося все еще работают сотрудники ГИБДД. Детали инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что число пострадавших опрокинувшегося автобуса возросло вдвое.