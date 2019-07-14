Возросло число жертв опрокидывания автобуса в Башкирии
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Число погибших в результате опрокидывания автобуса с 39 пассажирами в салоне увеличилось до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД страны.
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что уточнили данные о пострадавших и жертвах и узнали, что скончался еще один человек.
До этого было известно о пяти погибших и 10 пострадавших в результате случившегося.
Инцидент произошел на трассе Белорецк — Инзер в воскресенье, 14 июля.
В настоящее время на месте случившегося все еще работают сотрудники ГИБДД. Детали инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что число пострадавших опрокинувшегося автобуса возросло вдвое.